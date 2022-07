Juventus | l’ufficialità di Pogba | il francese ha firmato un quadriennale

(Di lunedì 11 luglio 2022) Paulè ufficialmente un nuovo calciatore della. Il, atterrato a Torino nella giornata di venerdì, sabato ha sostenuto le visite mediche al J Medical. Nel pomeriggio, poi, ha apposto la propria firma sul contrattoche lo legherà ai bianconeri. A comunicarlo, nella mattinata di lunedì, la stessa ‘Vecchia Signora’ attraverso i propri canali ufficiali. L’ex Manchester United è dunque carico per riprendersi ladopo l’esperienza maturata tra il 2012 ed il 2016, anni in cui si fece conoscere alla Serie A ed in generale al calcio mondiale.vestirà la maglia numero 10, lasciata libera da Paulo Dybala.Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Paul ...

