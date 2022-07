Juventus | i tifosi esultano | c’è l’annuncio del top player in persona

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il topsi presenta allae a tutti i suoi nuovi: le sue parole fanno già sognare i bianconeri, c’è. Laha un primo e principale obiettivo per la prossima stagione di Serie A: tornare a vincere. Aver chiuso la scorsa stagione senza riuscire a conquistare neppure un trofeo, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Applauso per #Rabiot che si è fermato con tutti i tifosi presenti: entra al J Medical dopo un quarto d'ora.… - GiovaAlbanese : Ecco #DeLigt. I tifosi: 'Resta con noi'. E con lui c'è anche #Pogba ?? #Juventus - GiovaAlbanese : Arriva #Ranocchia, esce #Locatelli. E #Rabiot è ancora fuori per selfie e autografi con i tifosi. #Juventus - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ?? SONDAGGIO - calciomercatoit : ?? SONDAGGIO -

Zaniolo ©LaPresseSul canale 'Telegram' di Calciomercato.it abbiamo chiesto aidellacome dovrebbero investire il tesoretto derivante dalla cessione di de Ligt i dirigenti bianconeri. ...... ovvero Francesco Acerbi : accostato a Milan e, il giocatore è stato attaccato verbalmente dagli Ultras in ritiro trovando però il supporto deiche hanno provato a difenderlo.La Juventus vanta tanti colpi arrivati a parametro zero negli ultimi anni; dal ritorno di Paul Pogba ad Ángel Di Maria ...'Quando ci si saluta, dopo un'avventura meravigliosa vissuta insieme, in un angolo del cuore c'è sempre una piccola speranza di rivedersi, prima o poi. Con Paul è stato proprio così. Nel 2016 le nos ...