Juventus, Di Maria si presenta: “Ecco cosa mi ha detto Dybala” | VIDEO (Di lunedì 11 luglio 2022) Angel Di Maria si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore della Juventus. 'El Fideo' ha svelato di aver parlato con Paulo Dybala: Ecco cosa gli ha detto la 'Joya', nelle ultime settimane accostato anche al Milan sul calciomercato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Angel Disi èto ufficialmente come nuovo giocatore della. 'El Fideo' ha svelato di aver parlato con Paulogli hala 'Joya', nelle ultime settimane accostato anche al Milan sul calciomercato

Pubblicità

juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di Angel Di Maria ???? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - WhoScored : ?? The ???????? signings Juventus have made since 09/10 ???? Paul Pogba (x2) ???? Angel Di Maria ???? Gianluigi Buffon ???? Adr… - juventusfc : ?? Di Maria: «Io ho un bel rapporto con @gianluigibuffon, ci ho parlato anche quando ho firmato il contratto. Lui ci… - ScorpioAngel_ : RT @tuttonapoli: Juventus, Di Maria si smarca da Buffon: 'Io come Maradona? Impossibile, Diego è Diego!' - giuseppeJ1306 : Di Maria ha chiesto alla Juventus di fare uno sforzo per Berardi perché lo ritiene il suo erede naturale, pronta of… -