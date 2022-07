Juventus, Di Maria si presenta con il botto: obiettivi, ruolo, futuro, Allegri e… Dybala (Di lunedì 11 luglio 2022) Giornata di presentazione in casa Juventus, Angel Di Maria è pronto a dimostrare tutto il suo talento con la maglia bianconera. La Vecchia Signora è protagonista di un mercato di altissimo livello, l’argentino è in grado di spaccare le partite in qualsiasi momento. Il calciatore ha parlato ai nuovi tifosi. “Sono contentissimo di essere qui e poter indossare questa maglia. Tutti mi hanno accolto con affetto. Arriva il solito Di Maria che vuole vincere a tutti i costi e a cui non piace perdere. Questo club mi ha scelto perché sia loro che io vogliamo sempre vincere. La mia idea era quella di tornare in Argentina, ma poi nel calcio tutto cambia. Cercherò di fare del mio meglio. La mia testa è alla Juve, la nazionale viene dopo. Sono qui per vincere più titoli possibili”. “Restare anche un altro anno? Nel calcio tutto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Giornata dizione in casa, Angel Diè pronto a dimostrare tutto il suo talento con la maglia bianconera. La Vecchia Signora è protagonista di un mercato di altissimo livello, l’argentino è in grado di spaccare le partite in qualsiasi momento. Il calciatore ha parlato ai nuovi tifosi. “Sono contentissimo di essere qui e poter indossare questa maglia. Tutti mi hanno accolto con affetto. Arriva il solito Diche vuole vincere a tutti i costi e a cui non piace perdere. Questo club mi ha scelto perché sia loro che io vogliamo sempre vincere. La mia idea era quella di tornare in Argentina, ma poi nel calcio tutto cambia. Cercherò di fare del mio meglio. La mia testa è alla Juve, la nazionale viene dopo. Sono qui per vincere più titoli possibili”. “Restare anche un altro anno? Nel calcio tutto ...

