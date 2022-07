Juventus, Di Maria: "Ho parlato con Dybala e mi ha detto che.." (Di lunedì 11 luglio 2022) Angel Di Maria, neo giocatore della Juventus, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche degli ex giocatori bianconeri con i quali ha parlato prima di dire sì alla Vecchia... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 11 luglio 2022) Angel Di, neo giocatore della, nella sua conferenza stampa di presentazione, haanche degli ex giocatori bianconeri con i quali haprima di dire sì alla Vecchia...

Pubblicità

WhoScored : ?? The ???????? signings Juventus have made since 09/10 ???? Paul Pogba (x2) ???? Angel Di Maria ???? Gianluigi Buffon ???? Adr… - juventusfc : Era l'ultima risposta di Angel Di Maria. A breve il recap completo su - forumJuventus : (Gds) 'Juventus, dopo Di Maria e Pogba è l'ora di Zaniolo. Bianconeri e giallorossi vogliono chiudere velocemente l… - gilnar76 : Di Maria Allegri: «Non abbiamo parlato molto ancora, ora…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - Pall_Gonfiato : #DiMaria e i consigli di #Dybala -