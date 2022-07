Juventus, De Ligt ha scelto: vuole andare al Bayern Monaco. Spinge per la cessione (Di lunedì 11 luglio 2022) De Ligt Juve: il difensore ha scelto il futuro. L’olandese vuole lasciare i bianconeri per unirsi al Bayern Monaco Matthijs de Ligt ha le valigie in mano, destinazione Bayern Monaco. Secondo quanto riferito dalla Bild, il difensore olandese ha fatto sapere alla Juventus di voler cambiare aria subito, agevolando quindi una sua partenza. Intanto Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern, è atteso a Torino, dove incontrerà la dirigenza bianconera per presentare l’offerta ufficiale del club bavarese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) DeJuve: il difensore hail futuro. L’olandeselasciare i bianconeri per unirsi alMatthijs deha le valigie in mano, destinazione. Secondo quanto riferito dalla Bild, il difensore olandese ha fatto sapere alladi voler cambiare aria subito, agevolando quindi una sua partenza. Intanto Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del, è atteso a Torino, dove incontrerà la dirigenza bianconera per presentare l’offerta ufficiale del club bavarese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

