Juventus, conferenza stampa Di Maria oggi in tv: orario e diretta streaming (Di lunedì 11 luglio 2022) Il programma, con l’orario e la diretta tv della conferenza stampa di presentazione di Angel Di Maria. Dopo il suo arrivo e il bagno di folla di venerdì, il nuovo giocatore della Juventus è pronto a presentarsi ufficialmente in conferenza stampa. Appuntamento oggi, lunedì 11 luglio, a partire dalle ore 15. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming su Sportmediaset.it. SEGUI IL LIVE SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Il programma, con l’e latv delladi presentazione di Angel Di. Dopo il suo arrivo e il bagno di folla di venerdì, il nuovo giocatore dellaè pronto a presentarsi ufficialmente in. Appuntamento, lunedì 11 luglio, a partire dalle ore 15. Laverrà trasmessa insu Sportmediaset.it. SEGUI IL LIVE SportFace.

Pubblicità

infoitsport : Juventus, lunedì alle 15 la conferenza stampa di Di Maria in streaming su - ZonaBianconeri : RT @Michele08655906: Per me, il fatto che addirittura abbiano detto a caratteri cubitali ed in conferenza stampa superpubblicizzata, l’impo… - Michele08655906 : Per me, il fatto che addirittura abbiano detto a caratteri cubitali ed in conferenza stampa superpubblicizzata, l’i… - gilnar76 : Conferenza stampa Di Maria Juve: le parole del nuovo giocatore bianconero #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - ZonaBianconeri : RT @robertopontillo: Domani alle 15:00 la conferenza stampa di presentazione di Angel Di Maria #Juventus -