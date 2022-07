Juventus, CdS: “Allegri pensa ad Arnautovic per l’attacco bianconero” (Di lunedì 11 luglio 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS ad oggi la Juventus pensa anche al reparto offensivo con il possibile colpo che proviene dal Bologna in voga da giorni. Marko Arnautovic è nelle grazie della Juventus per le sue grandi prestazioni di questa annata dove ha fatto le fortune del Bologna dove ha conquistato una grande salvezza tranquilla, nonostante le grandi problematiche in Emilia. “Arnautovic è arrivato nel ritiro del Bologna a Pinzolo nel primo pomeriggio di una domenica carica anche di speranze e convinzioni forti. Quelle che l’uomo più amato di Bologna. Abbia nella testa solo la permanenza a Casteldebole. E che abbia fatto orecchie da mercante alle insistenti sirene provenienti da tempo da casa Juve, che vorrebbe l’attaccante austriaco come alternativa di Dusan Vlahovic. Perché è ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS ad oggi laanche al reparto offensivo con il possibile colpo che proviene dal Bologna in voga da giorni. Markoè nelle grazie dellaper le sue grandi prestazioni di questa annata dove ha fatto le fortune del Bologna dove ha conquistato una grande salvezza tranquilla, nonostante le grandi problematiche in Emilia. “è arrivato nel ritiro del Bologna a Pinzolo nel primo pomeriggio di una domenica carica anche di speranze e convinzioni forti. Quelle che l’uomo più amato di Bologna. Abbia nella testa solo la permanenza a Casteldebole. E che abbia fatto orecchie da mercante alle insistenti sirene provenienti da tempo da casa Juve, che vorrebbe l’attaccante austriaco come alternativa di Dusan Vlahovic. Perché è ...

