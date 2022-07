Juventus, affare a peso d’oro: “Vogliono chiudere l’operazione” (Di lunedì 11 luglio 2022) La Juventus vuole chiudere l’affare, specialmente perché il giocatore non è intenzionato a rinnovare: ecco le ultime su quanto sta accadendo. La Juventus, oltre alle operazioni in entrata, pensa anche alle eventuali cessioni. Il nome del difensore appare, ora come ora, quello più papabile per dire addio e per far incassare alla società una somma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 luglio 2022) Lavuolel’, specialmente perché il giocatore non è intenzionato a rinnovare: ecco le ultime su quanto sta accadendo. La, oltre alle operazioni in entrata, pensa anche alle eventuali cessioni. Il nome del difensore appare, ora come ora, quello più papabile per dire addio e per far incassare alla società una somma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

capuanogio : Il #BayernMonaco a Torino per chiudere l'affare #DeLigt. Alla #Juventus offerta da 70 milioni più bonus e al giocat… - GoalItalia : La contropartita giusta per sbloccare l'affare Zaniolo può essere Zakaria: Juve e Roma trattano ?? [??… - tvdellosport : ?? JUVE, ZANIOLO SI AVVICINA Giornata di svolta per l'affare Zaniolo in casa Juventus. I bianconeri sono convinti… - serieAnews_com : ???? #Juventus, resta ancora distanza tra domanda e offerta con il #BayernMonaco per #DeLigt ?? L'intenzione, però,… - ada_cotugno : ????Si mette in mostra al Lille dopo non poche difficoltà, ma dall'inizio del 2019 ha avuto una crescita inarrestabil… -