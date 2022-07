Juve, l’Inter si sfila per Milenkovic, i nerazzurri vogliono solo Bremer (Di lunedì 11 luglio 2022) l’Inter punta con forza su Bremer per la difesa e si defila nella corsa per Milenkovic, lasciando gli Juventini sul difensore viola La Juve potrebbe avere campo libero per Milenkovic. Per la Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter avrebbe deciso di virare con forza su Bremer del Torino, mollando la presa per il difensore serbo della Fiorentina. La Juve pensa a Milenkovic nel caso di addio di De Ligt, anche se il classe 1997 non è la prima scelta per i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)punta con forza super la difesa e si defila nella corsa per, lasciando glintini sul difensore viola Lapotrebbe avere campo libero per. Per la Gazzetta dello Sport, infatti,avrebbe deciso di virare con forza sudel Torino, mollando la presa per il difensore serbo della Fiorentina. Lapensa anel caso di addio di De Ligt, anche se il classe 1997 non è la prima scelta per i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

