Juve | il Pogback ora è ufficiale Contratto fino al 2026 | ' Siete pronti? Sono tornato Per vincere'

(Di lunedì 11 luglio 2022) Non c'erano dubbi da settimane, l'atterraggio di venerdì scorso e le visite mediche di sabato avevano già dato l'occasione di riabbracciare i tifosi, e al raduno di ieri anche vecchi e nuovi compagni: ...

GiovaAlbanese : Eccolo, #Pogba ???? #Juventus #calciomercato #Juve #POGBACK #live - DAZN_IT : Qualcuno ha detto #Pogback? ?? Quante perle regalerà ai tifosi della Juve? ???? #DAZN - POGBIANO : RT @DAZN_IT: Qualcuno ha detto #Pogback? ?? Quante perle regalerà ai tifosi della Juve? ???? #DAZN - napolista : #Juve, ufficiale il «#Pogback»: 2,5 milioni di oneri accessori, il francese prende la numero 10 – VIDEO Al suo add… - junews24com : PogBackToBack: nasce il nuovo hashtag per il ritorno di Pogba - VIDEO - -

Non c'erano dubbi da settimane, l'atterraggio di venerdì scorso e le visite mediche di sabato avevano già dato l'occasione di riabbracciare i tifosi, e al raduno di ieri anche vecchi e nuovi compagni: Juventus, che entusiasmo per Pogba al J Medical Torino, 11 luglio 2022 - Paul Pogba è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il #Pogback (questo l'hashtag social scelto dal giocatore e dalla società bianconera) è realtà: dopo che il francese si è sottoposto alle visite mediche, ha ripreso contatto con l'ambiente, ha conosciuto... "Quando ci si saluta, dopo un'avventura meravigliosa vissuta insieme, in un angolo del cuore c'è sempre una piccola speranza di rivedersi, prima o poi": la Juventus annuncia così il ritorno di Paul Pogba.