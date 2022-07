Juve | il Pogback ora è ufficiale Contratto di quattro anni | ' Siete pronti? Sono tornato'

Pubblicità

GiovaAlbanese : Eccolo, #Pogba ???? #Juventus #calciomercato #Juve #POGBACK #live - juve_itti18 : RT @juventusfc: Sì, @paulpogba è tornato ?? Welcome back, Paul ?? #POGBACK - GrPierfrancesco : Un lunedì meno lunedì con l’ufficialità di Pogba. ?? 2,5 milioni di commissioni. Contratto di 4 anni fino al 30 gi… - Juve_Oman : RT @juventusfc: ?????????????????? ?? @paulpogba è tornato ?????? #POGBACK - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @juventusfc - Ufficiale, @paulpogba è di nuovo bianconero - #JuventusFC #Juventus #Juve #Pogba #Pogback #t… -

Non c'erano dubbi da settimane, l'atterraggio di venerdì scorso e le visite mediche di sabato avevano già dato l'occasione di riabbracciare i tifosi, e al raduno di ieri anche vecchi e nuovi compagni: ...Commenta per primo Paul Pogba è ora ufficialmetne un nuovo calciatore della Juventus . Il club bianconero ha confermato con un comunicato pubblicato sul proprio sito web e sui canali social le ..."Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Paul Pogba; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...