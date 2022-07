Juve, conferenza Di Maria: “Qui per vincere. Rinnovo? Nel calcio non si sa mai” (Di lunedì 11 luglio 2022) La sessione estiva del mercato bianconero è infuocata. Gli arrivi di Pogba e Di Maria hanno infiammato il popolo Juventino. Oggi è stata la giornata dell’ufficialità di Paul Pogba e della presentazione di Angel Di Maria che ha parlato in conferenza. Dopo una lunga trattativa, l’argentino ha detto sì alla Vecchia Signora. L’esterno ha esordito così in conferenza: “Per me è fantastico poter indossare questa maglia. Mi hanno accolto tutti con grande entusiasmo. Sono lo stesso di sempre: elettrico. Il Di Maria che arriva alla Juve vuole vincere sempre. Odio perdere. Credo sia questo il motivo per cui mi hanno cercato.” FOTO: Getty – Di Maria-Juventus-Nazionale Stuzzicato con alcune domande sulla Nazionale, Di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) La sessione estiva del mercato bianconero è infuocata. Gli arrivi di Pogba e Dihanno infiammato il popolontino. Oggi è stata la giornata dell’ufficialità di Paul Pogba e della presentazione di Angel Diche ha parlato in. Dopo una lunga trattativa, l’argentino ha detto sì alla Vecchia Signora. L’esterno ha esordito così in: “Per me è fantastico poter indossare questa maglia. Mi hanno accolto tutti con grande entusiasmo. Sono lo stesso di sempre: elettrico. Il Diche arriva allavuolesempre. Odio perdere. Credo sia questo il motivo per cui mi hanno cercato.” FOTO: Getty – Dintus-Nazionale Stuzzicato con alcune domande sulla Nazionale, Di ...

Pubblicità

_Morik92_ : Giornata interessante quella dell'11/7 - Comunicato ufficiale #Pogba - Conferenza stampa #DiMaria in programma pe… - forumJuventus : Di Maria si presenta: 'La Juve è la Juve, ragazzi! E' impossibile dirle di no, sono qui per riportarla a vincere' ??… - GoalItalia : 'La Juve è la Juve, impossibile dire di no' ?? Di Maria punta in alto: 'Pensiamo a vincere' ????? - geuropei2015 : RT @forumJuventus: Di Maria si presenta: 'La Juve è la Juve, ragazzi! E' impossibile dirle di no, sono qui per riportarla a vincere' ?? http… - NadiaCesa : RT @paolorossi1965: Alla prima conferenza la personalità di #DiMaria è uscita fuori in modo già molto evidente. Non resta che averne confer… -