Juve, blitz del Bayern a Torino per De Ligt. Il ds Salihamidzic: 'Abbiamo parlato. Ottimismo? C'è sempre, le possibilità...' (Di lunedì 11 luglio 2022) 20.15 - Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, dopo il blitz a Torino, è appena rientrato in Germania e all'aeroporto... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) 20.15 - Il direttore sportivo delMonaco Hasan, dopo il, è appena rientrato in Germania e all'aeroporto...

Pubblicità

sportli26181512 : Juve, il ds del Bayern Salihamidzic al ritorno a Monaco: 'Possibilità per de Ligt? Vorrei dirlo ma...': Il direttor… - ringoringhetto : Come è andato il blitz del Bayern a Torino per De Ligt - zazoomblog : Juve blitz del Bayern per De Ligt. Il ds Salihamidzic: 'Abbiamo parlato. Ottimismo? C'è sempre' -… - CalcioOggi : Juve, il ds del Bayern Salihamidzic è a Torino per de Ligt: 'Fiducia? Vediamo...' - Sportmediaset - Sport Mediaset - infoitsport : Sprint per de Ligt: blitz in città e addio Juve -