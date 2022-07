Johnny Gargano: “Tornerei in WWE per due motivi…” (Di lunedì 11 luglio 2022) Johnny Gargano è stato uno dei talenti piu’ brillanti del roster di NXT. Dopo una lunga gavetta nelle federazioni indipedenti di tutto il globo, Johnny Wrestling ha fatto il suo passaggio in quel di Stamford scrivendo alcune pagine di storia dello show oro nero. Nonostante un palmares di tutto rispetto e faide mozzafiato, Johnny non ha rinnovato il suo contratto ed è attualmente un free agent, anche se le sirene di Jacksonville si fanno sentire sempre di piu’. In un intervista ha spiegato quali sono i due obbiettivi che ha in testa se dovesse tornare alla corte dei McMahon. I sogni nel cassetto “Sapete, non ho mai lottato a Wrestlemania. Era un pensiero fisso prima e lo è tutt’ora… E poi mi piacerebbe un giorno vincere il titolo intercontinentale, quello in versione bianca, l’ho amato sin da sempre. Vorrei ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 11 luglio 2022)è stato uno dei talenti piu’ brillanti del roster di NXT. Dopo una lunga gavetta nelle federazioni indipedenti di tutto il globo,Wrestling ha fatto il suo passaggio in quel di Stamford scrivendo alcune pagine di storia dello show oro nero. Nonostante un palmares di tutto rispetto e faide mozzafiato,non ha rinnovato il suo contratto ed è attualmente un free agent, anche se le sirene di Jacksonville si fanno sentire sempre di piu’. In un intervista ha spiegato quali sono i due obbiettivi che ha in testa se dovesse tornare alla corte dei McMahon. I sogni nel cassetto “Sapete, non ho mai lottato a Wrestlemania. Era un pensiero fisso prima e lo è tutt’ora… E poi mi piacerebbe un giorno vincere il titolo intercontinentale, quello in versione bianca, l’ho amato sin da sempre. Vorrei ...

