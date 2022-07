Jennifer Lopez: "Da giovane ho avuto un attacco di panico per il troppo lavoro, mi credevo invincibile" (Di lunedì 11 luglio 2022) Jennifer Lopez ha recentemente ammesso che da giovane 'pensava di essere invincibile' fino al giorno in cui ha avuto un attacco di panico per il troppo lavoro. Jennifer Lopez si è recentemente aperta a proposito della sua salute mentale, spiegando che da giovane ha sofferto di attacchi di panico a causa del troppo lavoro: la candidata al Grammy Award ha ricordato di essersi "sentita fisicamente paralizzata" durante uno degli attacchi provocati dall'esaurimento. La Lopez ha esordito dicendo: "C'è stato un periodo nella mia vita in cui dormivo dalle 3 alle 5 ore a notte. Stavo sul set tutto il giorno e in studio tutta la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022)ha recentemente ammesso che da'pensava di essere' fino al giorno in cui haundiper ilsi è recentemente aperta a proposito della sua salute mentale, spiegando che daha sofferto di attacchi dia causa del: la candidata al Grammy Award ha ricordato di essersi "sentita fisicamente paralizzata" durante uno degli attacchi provocati dall'esaurimento. Laha esordito dicendo: "C'è stato un periodo nella mia vita in cui dormivo dalle 3 alle 5 ore a notte. Stavo sul set tutto il giorno e in studio tutta la ...

Pubblicità

EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Jennifer Lopez aeroporto di Venezia 2021 !. ( Totti,deligt,quartarose,… - PiccoleTras : Condividi il mio biglietto da visita artistico virtuale Jennifer Lopez - Trans a Rimini - kattyrosexx : @trash_italiano Per non parlare di Sharon Stone,Jennifer Lopez,Ben Affleck, Monica Bellucci e tanti altri vip alla… - 672Cilia : Jennifer Lopez, nuova testimonial di Dolce & Gabbana, in compagnia dell'affascinante David Gandy - VanityFairIt : JLo ha raccontato ai fan di come, ancora ventenne, si sentisse «invincibile», fino a quando - a causa del super lav… -