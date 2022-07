Jennifer Lawrence con il marito Cooke Maroney e il loro bimbo: mamma casual in (breve) pausa dal set (Di lunedì 11 luglio 2022) Jennifer Lawrence, 31, anni, prende in braccio il figlio, nato nel febbraio 2022: a “passarglielo” è il marito Cooke Maroney, gallerista d’arte di New York. Fanno coppia dal 2018 e sono sposati dal novembre 2019 (foto Ipa) Jennifer Lawrence versione mamma non l’avevamo ancora vista. L’attrice 31enne che lo scorso febbraio ha abbracciato il suo primo bimbo, è in pausa dai set per la sua prima estate in tre: è stata fotografata a Los Angeles con il marito Cooke Maroney e il figlio, di cui non ha ancora voluto svelare il nome, e poi a New York, in tenuta casual per un’uscita di coppia. L’attrice premio Oscar e il marito passeggiano per ... Leggi su amica (Di lunedì 11 luglio 2022), 31, anni, prende in braccio il figlio, nato nel febbraio 2022: a “passarglielo” è il, gallerista d’arte di New York. Fanno coppia dal 2018 e sono sposati dal novembre 2019 (foto Ipa)versionenon l’avevamo ancora vista. L’attrice 31enne che lo scorso febbraio ha abbracciato il suo primo, è indai set per la sua prima estate in tre: è stata fotografata a Los Angeles con ile il figlio, di cui non ha ancora voluto svelare il nome, e poi a New York, in tenutaper un’uscita di coppia. L’attrice premio Oscar e ilpasseggiano per ...

