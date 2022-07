Italia, non solo Mancini è nei guai: dura batosta per la Nazionale (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ un momento da dimenticare per l’Italia. Dopo la batosta subita dagli azzurri di Mancini è arrivata un’altra sonora sconfitta. La mancata qualificazione della Nazionale Italiana ai Mondiali di Qatar 2022 scotta ancora. I tifosi azzurri non potranno osservare le giocate dei calciatori Italiani alla prossima Coppa del Mondo. La sconfitta contro la Macedonia del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ un momento da dimenticare per l’. Dopo lasubita dagli azzurri diè arrivata un’altra sonora sconfitta. La mancata qualificazione dellana ai Mondiali di Qatar 2022 scotta ancora. I tifosi azzurri non potranno osservare le giocate dei calciatorini alla prossima Coppa del Mondo. La sconfitta contro la Macedonia del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

borghi_claudio : No. Non ho mai pensato di mollare ma da oggi sono più determinato che mai. Questa gentaglia non può più avere in ma… - CarloVerdelli : L’Italia è una repubblica da rifondare sul lavoro. Un’evidenza tra troppe: 4 milioni di persone guadagnano meno di… - gparagone : #Colao dovrebbe essere ESPULSO dall'Italia! Non c'entra con l'appartenenza allo Stato: mai votato, é un manager de… - Malacrida_Matt : @borghi_claudio @repubblica Finora quindi han votato anche quello che all’Italia fa male o, nelle migliori delle ip… - ChantalArrigoni : RT @Giul_Granato: Con 500mila euro l'anno di stipendio (fonte sito Banca d'Italia) per il Direttore di Banca d'Italia non è difficile esser… -