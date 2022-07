Italia - Germania 3 - 1, le pagelle della finale: Bergomi rivelazione da 8, come Conti. E Pablito... (Di lunedì 11 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

sportmediaset : ??????Sono trascorsi 40 anni da quell'indimenticabile Mondiale del 1982 dove gli Azzurri sconfissero in finale per 3-1… - RaiNews : Italia campione del Mondo 1982. Correva l'11 luglio 1982 quando gli azzurri del calcio sconfissero la Germania 3-1… - gippu1 : 3) Italia-Germania radunerà 36,7 milioni di telespettatori, ma la partita sarà trasmessa da Rai2 (anzi Retedue): il… - SegatoMaurizio : RT @pier_falasca: La Russia sta tagliando le forniture di gas all’Italia e alla Germania come ricatto. Ma anziché avere un governo riunito… - parloamestessa : RT @emmevilla: Non solo: senza gas russo, Italia e Germania non riusciranno a riempire a sufficienza gli stoccaggi per prepararsi a questo… -