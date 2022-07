Italia-Francia | Europei femminili | debacle quasi completa delle Azzurre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 luglio 2022) Gara senza storia in Inghilterra. La Nazionalena di calcio femminile non è riuscita ad arginare lo strapotere tecnico della, prima avversaria sul camminonella fase a gironi. Un debutto amarissimo e duro da dover digerire per le ragazze di Milena Bertolini che sono state spazzate via dalle colleghe transalpine con un netto 5-1 finale. La partita era già sepolta nel primo tempo. Uno schiaffo pronosticabile, certamente, ma l’entità del punteggio fa comunque malissimo. A quota zero nel raggruppamento degli, la selezione nostrana dovrà affrontare le prossime partite come due finalissime. Ecco cosa è successo in...