Italia con il problema del gol, Mancini: "Possiamo valutare di giocare con due punte centrali" (Di lunedì 11 luglio 2022) Roberto Mancini si è fatto sentire anche in un'intervista alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sul alcuni problemi dell'Italia, tra cui il gol. Di seguito le parole del ct: "Come penso di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 11 luglio 2022) Robertosi è fatto sentire anche in un'intervista alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sul alcuni problemi dell', tra cui il gol. Di seguito le parole del ct: "Come penso di...

Pubblicità

gparagone : #Colao dovrebbe essere ESPULSO dall'Italia! Non c'entra con l'appartenenza allo Stato: mai votato, é un manager de… - _Nico_Piro_ : #10luglio Parliamo di #disinformazione #guerra In Italia eravamo abituati alle liste di prescrizione (roba talment… - espressonline : L’«Operation Renzi» in Italia. I favori di Macron in Francia. Gli incontri con Biden e Netanyahu. 124 mila document… - ardovig : RT @TRIESTE_news: Calcio Femminile, Francia troppo forte, l'europeo dell'Italia inizia con una sconfitta - - pelliz_86 : RT @jacopo_iacoboni: la Russia sta ricattando Italia e Germania con il taglio del gas (più che dimezzato a noi) In un paese normale tutti… -