(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - Per l'economia italiana "lediper i prossimi mesi appaiono condizionate negativamente dal proseguimento della fase inflattiva, dal deterioramento del saldo della bilancia commerciale e dalla caduta delladelle famiglie. Tuttavia, le aspettative delle imprese mostrano ancora contenuti e diffusi miglioramenti". Lo segnala l'Istat nella nota mensile sulla nostra economica in cui osserva come "il deterioramento delladelle famiglie si è associato a comportamenti di consumo più prudenti mentre il mercato del lavoro ha evidenziato i primi segnali di flessione". Lo scenario internazionale - sottolinea l'istituto - "continua a essere caratterizzato dalla elevata incertezza legata al conflitto tra Russia e Ucraina, da forti pressioni inflazionistiche, trainate ...

In Italia, in base ai dati, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto pari al 5,9% (5,...che "la sanità digitale per il diabete è certamente di grande utilità e hadi sviluppo ...... nuove tensioni sul fronte dell'inflazione in Usa e lenon incoraggianti (peggio) delle ... da seguire i datisull'inflazione ed il Rapporto annuale sull'attività dell'Inps. A livello ... **Istat: su prospettive crescita pesano inflazione e calo fiducia famiglie** Dopo una crescita record nel 2021 (+6,6%), a inizio anno il Pil dell’Italia è tornato sui livelli di fine 2019, anche se con progressi non uniformi tra i settori. Dalla seconda metà dello scorso anno ...E' quanto rileva Istat nel rapporto annuale per il 2022, sottolineando che 'a livello aggregato l’attività economica è tornata sui livelli di fine 2019'. Tra le imprese più grandi (50 addetti e più), ...