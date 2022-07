Inter, Milenkovic e non solo: tanti i nomi per il post-Ranocchia (Di lunedì 11 luglio 2022) Inter in cerca di un sostituto di Ranocchia Nonostante un calciomercato per lo più fatto, in casa Inter ci sono da ultimare alcuni tasselli. Uno di questo è quello lasciato vuoto da Andrea Ranocchia che da svincolato si è ora unito al Monza. Ecco il dettaglio della situazione fatto dalla versione on-line della Gazzetta dello Sport. “Se non sarà Milenkovic, causa mancato accordo con la Fiorentina, il mercato offre un ampio ventaglio di alternative, tenendo sempre in considerazione il fatto che i nerazzurri non intendono spendere cifre considerevoli. I nomi al momento sulla lista nerazzurra sono quelli del francese Zagadou, svincolatosi dal Borussia Dortmund e offerto dagli agenti qualche giorno fa, e quello dell’argentino Senesi (Feyenoord), anch’egli proposto ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)in cerca di un sostituto diNonostante un calciomercato per lo più fatto, in casaci sono da ultimare alcuni tasselli. Uno di questo è quello lasciato vuoto da Andreache da svincolato si è ora unito al Monza. Ecco il dettaglio della situazione fatto dalla versione on-line della Gazzetta dello Sport. “Se non sarà, causa mancato accordo con la Fiorentina, il mercato offre un ampio ventaglio di alternative, tenendo sempre in considerazione il fatto che i nerazzurri non intendono spendere cifre considerevoli. Ial momento sulla lista nerazzurra sono quelli del francese Zagadou, svincolatosi dal Borussia Dortmund e offerto dagli agenti qualche giorno fa, e quello dell’argentino Senesi (Feyenoord), anch’egli proo ...

