Inps: retribuzioni medie 24mila euro, per donne - 25% maschi (Di lunedì 11 luglio 2022) La retribuzione media lorda procapite nel 2021 risulta pari a 24.097 euro, compresi i contributi a carico del dipendente, un valore ancora inferiore a quello del 2019 ( - 0,2%) legato al fatto che la ...

