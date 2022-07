Inps: 3,3 milioni di lavoratori guadagnano meno di 9 euro l’ora. L’ultimo report (Di lunedì 11 luglio 2022) Questione lavoro. NelL’ultimo periodo sul tema si potrebbe aprire un’enorme parentesi che riguarda tutte le problematiche legate sia ai dipendenti che ai capi. Chi non trova lavoro, chi non trova personale e chi trova lavoro ma con uno stipendio misero. Dopo la pandemia alcuni esperti hanno spiegato che le persone si ‘sono risvegliate’, iniziando a lottare per i propri diritti. Uno di questi è sicuramente il salario, in tanti non sono più disposti a sacrificare la loro intera vita lavorando senza un adeguato ricompenso. Vediamo nel dettaglio. Leggi anche: Trovare lavoratori per l’estate? Pure a Pomezia e Ardea è quasi impossibile. Colpa (anche) del Reddito di Cittadinanza Quanto guadagnano i lavoratori Il 23,8% dei lavoratori guadagna meno di 9 euro lordi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022) Questione lavoro. Nelperiodo sul tema si potrebbe aprire un’enorme parentesi che riguarda tutte le problematiche legate sia ai dipendenti che ai capi. Chi non trova lavoro, chi non trova personale e chi trova lavoro ma con uno stipendio misero. Dopo la pandemia alcuni esperti hanno spiegato che le persone si ‘sono risvegliate’, iniziando a lottare per i propri diritti. Uno di questi è sicuramente il salario, in tanti non sono più disposti a sacrificare la loro intera vita lavorando senza un adeguato ricompenso. Vediamo nel dettaglio. Leggi anche: Trovareper l’estate? Pure a Pomezia e Ardea è quasi impossibile. Colpa (anche) del Reddito di Cittadinanza QuantoIl 23,8% deiguadagnadi 9lordi ...

Pubblicità

CorriereCitta : Inps: 3,3 milioni di lavoratori guadagnano meno di 9 euro l’ora. L’ultimo report - raffaellamucci1 : RT @Qua_Agatha: La cara e vecchia #Inps ci fa sapere che in #Italia il 32% dei pensionati becca meno di mille euro al mese e il 23% dei la… - MarcoAcco68 : RT @INPS_it: “Nel 2020-2021, #INPS ha garantito l’erogazione di prestazioni #Covid aggiuntive a 15,7 milioni di persone per 60 miliardi di… - RedattoreSocial : #AssegnoUnicoUniversale: 7,8 milioni di domande, a fronte di circa 10 milioni di minori. I dati della Relazione… - RedattoreSocial : Sono 16 milioni i pensionati in Italia, il 40% percepisce un reddito lordo inferiore ai 12 mila euro. I dati della… -