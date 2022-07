Incidente turista Usa a Procida, parlano i legali: “Chi sa parli” (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – “Chi è a conoscenza di elementi utili si faccia avanti”: è l’appello dei legali di Madalyne Konktas, una imprenditrice statunitense rimasta gravemente ferita in un Incidente lo scorso 7 giugno, in occasione di una visita sull’isola di Procida. La donna, mentre percorreva una delle stradine isolane con una bici elettrica a noleggio è caduta pesantemente a terra e da allora è ancora ricoverata nell’ospedale Cardarelli di Napoli. Sulla vicenda indaga la Polizia Municipale Procidana, intervenuta subito dopo la caduta avvenuta in concomitanza col passaggio di un bus di linea, il cui autista non risulta però indagato e si trova regolarmente in servizio. I legali della famiglia Konktas, in assenza di novità dopo oltre un mese di indagini, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Chi è a conoscenza di elementi utili si faccia avanti”: è l’appello deidi Madalyne Konktas, una imprenditrice statunitense rimasta gravemente ferita in unlo scorso 7 giugno, in occasione di una visita sull’isola di. La donna, mentre percorreva una delle stradine isolane con una bici elettrica a noleggio è caduta pesantemente a terra e da allora è ancora ricoverata nell’ospedale Cardarelli di Napoli. Sulla vicenda indaga la Polizia Municipalena, intervenuta subito dopo la caduta avvenuta in concomitanza col passaggio di un bus di linea, il cui autista non risulta però indagato e si trova regolarmente in servizio. Idella famiglia Konktas, in assenza di novità dopo oltre un mese di indagini, ...

Pubblicità

antonellaa262 : Nota con dichiarazione alla stampa del presidente del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio e Figav- Confesercenti, P… - BabboleoNews : Un turista francese, di 54 anni, è stato trovato morto questo pomeriggio a #Sanremo, in un anfratto tra le cabine d… - lacittanews : Alpinista sospeso a 2.700 metri sulle Cime di Lavaredo: l’uomo, identificato come un turista austriaco di 65 anni,… - bedel1945 : Appassionata di aerei, finisce ustionata dallo scarico infuocato di un jet (filmato>link) Turista di 61 anni è rima… - emilioquintieri : RT @CosenzaChannel: Diamante, assolto un turista campano coinvolto in un incidente nel 2017 · Cosenza Channel -