Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

La donna, un' imprenditrice statunitense , è ancora in ospedale dopo essere rimasta gravemente ferita sull'isola di. È passato un mese dall'e il silenzio è assordante. " Chi è a ...Uno dei tre feriti è deceduto all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Monte dinel pomeriggio. Il giovane era in sella al suo motorino quando è avvenuto l'che ha visto coinvolto un ... Incidente Procida, turista americana travolta in bicicletta. I legali: "Chi sa parli" La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, ma il sospetto è che la donna sia stata urtata da un autobus di linea metre era in bicicletta ...Per il ventennale dell’Ischia Global Festival torna in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno la rassegna cinematografica all’apertoe a ingresso gratuito. Sette serate, dall’11 al 17 luglio, in ...