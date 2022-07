Incendi Roma: valori di diossina oltre i limiti (Di lunedì 11 luglio 2022) - I roghi potrebbero essere stati scatenati con lo scopo di minacciare e condizionare le scelte politiche nella capitale. A far luce saranno le inchieste ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 luglio 2022) - I roghi potrebbero essere stati scatenati con lo scopo di minacciare e condizionare le scelte politiche nella capitale. A far luce saranno le inchieste ...

Pubblicità

CarloCalenda : Incendi, immondizia, degrado: Roma è ormai una bomba ecologica. Sugli autodemolitori abusivi andati a fuoco… - gualtierieurope : Gli #incendi degli ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura prova #Roma… - gualtierieurope : Sugli #incendi degli ultimi giorni a #Roma sta indagando la magistratura. Oggi si è svolto un incontro del Comitato… - MonicaCerroni : RT @gualtierieurope: Sugli #incendi attendiamo l’esito delle indagini, ma è certo che dietro ci sia la mano dell’uomo, per colpa o per dolo… - infoitinterno : Incendi, rifiuti, cinghiali, autobus che non vanno: Roma e i suoi mali incurabili -