Incendi a Roma | l' ipotesi dell' origine dolosa

Pubblicità

CarloCalenda : Incendi, immondizia, degrado: Roma è ormai una bomba ecologica. Sugli autodemolitori abusivi andati a fuoco… - gualtierieurope : Gli #incendi degli ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura prova #Roma… - gualtierieurope : Sugli #incendi degli ultimi giorni a #Roma sta indagando la magistratura. Oggi si è svolto un incontro del Comitato… - elerub11 : RT @janavel7: Ci sono interi pezzi di Roma fuori controllo o fuorilegge. Il problema non è tanto sapere se gli incendi siano o no dolosi (t… - IntSovranista : RT @Ilconservator: Ci sono più incendi a Roma che in Ucraina -

Incendio a: esplosioni e fumo nero. Il Municipio: 'Tenere chiuse le finestre'. La Regione: usare le mascherine, allertati i Pronto soccorso LE CAUSE Una parte non trascurabile degliche ...Il sindaco diRoberto Gualtieri parla al Corriere dopo l'ennesimo rogo che ha colpito la città nella periferia Est. "Se poi risultasse che glipiù gravi come quello di Malagrotta, del ...La filiera dei rifiuti che non esiste, gli sfasciacarrozze abusivi, i rimpalli della politica. La capitale è in fiamme e nessuno sembra riuscire a gestirla ...Due persone sono morte questa notte a Roma a causa di un incendio scoppiato in una villetta in via degli Estensi, nella zona della Pisana.