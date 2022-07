In Veneto dal 2019 potenziata operatività verso imprese e Pa (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Con l’apertura dell’ufficio di Verona a maggio 2019 e dello Spazio Cdp di Padova ad aprile del 2021, l’operatività del Gruppo a favore di piccole, medie e grandi imprese e degli enti locali del Veneto ha registrato un significativo incremento, impegnando risorse per circa tre miliardi di euro a favore di oltre 13.200 aziende e circa 160 enti della PA. Sono alcuni dei dati emersi in occasione della terza tappa del Roadshow Cdp. Per le imprese, dal 2019 al 2021, Cdp ha svolto attività a sostegno di PMI, Mid-Cap e Large Corporate venete, erogando 1,9 miliardi di euro. Nel dettaglio, Cdp ha finanziato direttamente 89 aziende della Regione con circa 830 milioni. L’operatività ha avuto un impatto positivo sul territorio, grazie alle risorse destinate a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Con l’apertura dell’ufficio di Verona a maggioe dello Spazio Cdp di Padova ad aprile del 2021, l’del Gruppo a favore di piccole, medie e grandie degli enti locali delha registrato un significativo incremento, impegnando risorse per circa tre miliardi di euro a favore di oltre 13.200 aziende e circa 160 enti della PA. Sono alcuni dei dati emersi in occasione della terza tappa del Roadshow Cdp. Per le, dalal 2021, Cdp ha svolto attività a sostegno di PMI, Mid-Cap e Large Corporate venete, erogando 1,9 miliardi di euro. Nel dettaglio, Cdp ha finanziato direttamente 89 aziende della Regione con circa 830 milioni. L’ha avuto un impatto positivo sul territorio, grazie alle risorse destinate a ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? Sono una quindicina le persone coinvolte dal #distacco di un seracco sul ghiacciaio della #Marmolada di cui 7… - lindawhippet : RT @Energia__Pura: Muoia Sansone e tuti i so' cavèi. [Ok, Google: traduci dal veneto] - lifestyleblogit : In Veneto dal 2019 potenziata operatività verso imprese e Pa - - TV7Benevento : In Veneto dal 2019 potenziata operatività verso imprese e Pa - - ledicoladelsud : In Veneto dal 2019 potenziata operatività verso imprese e Pa -