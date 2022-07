In Portogallo 29 persone sono rimaste ferite negli incendi che si sono verificati nel fine settimana (Di lunedì 11 luglio 2022) Ventinove persone sono rimaste ferite negli incendi che si sono verificati nel fine settimana in Portogallo. Gli incendi sono stati causati dalla grande ondata di calore che ha colpito la regione (ci sono stati incendi anche in Spagna) e nei Leggi su ilpost (Di lunedì 11 luglio 2022) Ventinoveche sinelin. Glistati causati dalla grande ondata di calore che ha colpito la regione (cistatianche in Spagna) e nei

Pubblicità

quinta : l'Italia è la 3a economia e 2a manifattura in UE Abbiamo ottime infrastrutture, trasporti e connettività ai prezzi… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: In Portogallo 29 persone sono rimaste ferite negli incendi che si sono verificati nel fine settimana - ilpost : In Portogallo 29 persone sono rimaste ferite negli incendi che si sono verificati nel fine settimana - ettoreb74 : @interpreterpaul @carovana12 @lara93 I no vax? Ossia pochissime persone (4/5% degli over 12)? All’estero (tranne Po… - rollingloudita : ??Raduno gente per ROLLING LOUD in Portogallo nel 2023 Ho visto tantissimi paesi essere rappresentati tranne l’Itali… -