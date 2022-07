In Liguria ricoveri raddoppiati, ma solo il 39% ha complicanze | Il grafico (Di lunedì 11 luglio 2022) La risalita dei contagi nell’ultimo mese: negli ospedali si ragiona sulle bolle di positivi nei reparti più grandi. Ansaldi (Alisa): “Il Covid è molto più contagioso e meno violento, servono nuovi parametri” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 11 luglio 2022) La risalita dei contagi nell’ultimo mese: negli ospedali si ragiona sulle bolle di positivi nei reparti più grandi. Ansaldi (Alisa): “Il Covid è molto più contagioso e meno violento, servono nuovi parametri”

Pubblicità

rep_genova : Covid, 1765 nuovi casi in Liguria e 21 ricoveri in più [aggiornamento delle 19:06] - rep_genova : Covid, 1765 nuovi casi in Liguria e 21 ricoveri in più [aggiornamento delle 18:53] - GiovanniCerbai2 : @HoaraBorselli Toti, governatore della Liguria, ha recentemente ordinato agli ospedali della sua regione di disting… - GeosNewsGE : Covid, oltre 23mila casi in Liguria boom di ricoveri nel Levante #Genova #Liguria #News - Antipeppe : @539th la tua Liguria Giovà 1.765 vs 1.516 -208 sull'atteso ?? +22 ricoveri -1 uti nessun decesso +7 ricoveri sull… -