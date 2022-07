In arrivo il nuovo bonus fiere: cosa è e chi ne può beneficiare (Di lunedì 11 luglio 2022) In questi giorni è in fase di conversione il testo del decreto legge 50/2022 (il cosiddetto D.L. Aiuti) e sono previste varie novità, tra cui l’introduzione di incentivi per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che entro il 31 dicembre 2022 parteciperanno a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro. I fondi messi a disposizione ammontano a 34 milioni di Euro e il contributo verrà riconosciuto secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande. Gli aiuti sono concessi in base al regime “de minimis”, pertanto non potranno accedere all’incentivo le imprese che hanno già utilizzato il plafond di 200.000 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 luglio 2022) In questi giorni è in fase di conversione il testo del decreto legge 50/2022 (il cosiddetto D.L. Aiuti) e sono previste varie novità, tra cui l’introduzione di incentivi per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che entro il 31 dicembre 2022 parteciperanno a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro. I fondi messi a disposizione ammontano a 34 milioni di Euro e il contributo verrà riconosciuto secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande. Gli aiuti sono concessi in base al regime “de minimis”, pertanto non potranno accedere all’incentivo le imprese che hanno già utilizzato il plafond di 200.000 ...

