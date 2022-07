Imu, come calcolarla sulla prima e sulla seconda casa (Di lunedì 11 luglio 2022) L’imposta municipale unica è un contributo diretto patrimoniale le cui aliquote sono decise dai singoli Consigli comunali. Per calcolara bastano poche informazioni, ecco quali Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) L’imposta municipale unica è un contributo diretto patrimoniale le cui aliquote sono decise dai singoli Consigli comunali. Per calcolara bastano poche informazioni, ecco quali

Pubblicità

lucam_Cavagnaro : @GonnelliLuca @lucabattanta @repubblica I soldi vanno nelle 'smart cities' come a Venezia per controllare quanto ca… - Newssat2 : Come si calcola Imu Guida Consigli - MauroCapozza : RT @VaiAlessandro: @Moonlightshad1 permettersi la privata o l'imposta Imu (credo qui siamo unici in Europa) ma il taglio dei comuni sopra i… - petregiamp : @arabellara ..infatti,poi,oltre ai bolli, guadagnano anche sull'onorario in quanto è tassabile come reddito..allung… - nonsaprei000 : @CottarelliCPI Se invece avessero permesso di scaricare tutto quello che si spende dalle tasse( tutto, cartelle, im… -