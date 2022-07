Immortalata con shorts e giacca di pelle, la sua foto ha fatto il giro del web. «Primo ministro numero uno al mondo» scrivono i follower (Di lunedì 11 luglio 2022) La fan rock che non ti aspetti. Sanna Marin, 36 anni, Primo ministro finlandese, ha partecipato al festival di musica rock Ruisrock a Turku. E, Immortalata durante l’evento, la sua foto è stata condivisa sul profilo Instagram del festival. Facendo il giro del web con tanto di tripudio social. Sanna Marin, chi è la premier che vuole portare la Finlandia nella Nato X ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 luglio 2022) La fan rock che non ti aspetti. Sanna Marin, 36 anni,finlandese, ha partecipato al festival di musica rock Ruisrock a Turku. E,durante l’evento, la suaè stata condivisa sul profilo Instagram del festival. Facendo ildel web con tanto di tripudio social. Sanna Marin, chi è la premier che vuole portare la Finlandia nella Nato X ...

Pubblicità

occhio_notizie : La corona d'alloro è stata donata alla neomamma e neolaureata dal personale del nosocomio che l'ha anche immortalat… - pierlugrasso74 : @Aokaze87 @DegliGiulietta @Shasta_Dekinky 'Ti ricordi... Michel di come a me dispiaceva, quando parlavi sempre di r… - cansincayli1 : RT @EcoSost: Ph @SteveBiro1 Quando, riguardando le #foto immortalata ha visto questo scatto, Steve non credeva ai suoi occhi. Una splendida… - fuori__luogo : @grizzoschettino Il satellite La cui costruzione è immortalata in alcune sequenze de 'La vita agra' con Tognazzi… - saronno80 : Immortalata nel mio angolino foto con mascherina e mollettina in tinta @ilsaronno #giornalistadiprovincia grazie… -