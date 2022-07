Ilary Blasi svela il segreto della sua bellezza, la crioterapia: tutti i dettagli (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilary Blasi a 41 anni sfoggia un fisico davvero da paura. Il merito sembra essere anche della crioterapia. In cosa consiste e come si pratica? Ilary Blasi è una conduttrice tra le più amate degli ultimi anni. L’abbiamo vista fino a pochi giorni fa al timone di uno dei reality più famosi di Canale 5 ovvero L’isola dei famosi e adesso pare che si stia godendo le meritate vacanze. È stata infatti impegnata per diversi mesi e adesso insieme alla sua famiglia sta cercando di godersi questa estate 2022. Ad ogni modo, una volta terminati gli impegni pare che sia anche tornata a prendersi cura del suo corpo e della sua bellezza. Proprio in queste ore infatti ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un trattamento che pare sia il suo preferito ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 11 luglio 2022)a 41 anni sfoggia un fisico davvero da paura. Il merito sembra essere anche. In cosa consiste e come si pratica?è una conduttrice tra le più amate degli ultimi anni. L’abbiamo vista fino a pochi giorni fa al timone di uno dei reality più famosi di Canale 5 ovvero L’isola dei famosi e adesso pare che si stia godendo le meritate vacanze. È stata infatti impegnata per diversi mesi e adesso insieme alla sua famiglia sta cercando di godersi questa estate 2022. Ad ogni modo, una volta terminati gli impegni pare che sia anche tornata a prendersi cura del suo corpo esua. Proprio in queste ore infatti ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un trattamento che pare sia il suo preferito ...

