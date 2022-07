Ilary Blasi pazza di un aitante giovane E Totti ha trovato messaggi compromettenti

Pubblicità

repubblica : Totti e Ilary Blasi, sul 'tesoro di famiglia' le ultime liti: sotto accusa la gestione di Silvia Blasi - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - rtl1025 : ?? Finisce l'amore tra Francesco #Totti e Ilary #Blasi, in arrivo un comunicato ufficiale ??? di Francesco Fredella - antonella1997sc : RT @yleniaindenial1: si sono riunite Paola e Chiara ma divorziano Francesco Totti e Ilary Blasi - albigei : RT @goddessofnight_: Io alle 19 quando leggerò il comunicato affidato all’ansa con la fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi https://… -

Dopo l'ufficialità della separazione di Totti e, comunicata dai diretti interessati, arrivano le immagini che confermano il flirt in corsa tra Totti e Noemi Bocchi. A puobblicarle è il settimanale Chi, in edicola da mercoledì, che ...... le bombe ancora tormentano l'Ucraina, nel governo si chiedono verifiche di maggioranza, tutte le conversazioni, i clic, le domande e le attenzioni sono sulla separazione frae Francesco ...Il settimanale Chi mostra in anteprima le foto della notte che il Pupone ha trascorso a casa di Noemi Bocchi, la donna che avrebbe aperto la crisi con Ilary ...Il settimanale «Chi» ha ripreso il Capitano con la sua nuova fiamma, che (pare) lo aveva accompagnato di nascosto a Tirana, per la finale della Conference League ...