Ilary Blasi: “Il mio matrimonio con Totti è finito, rispettate la privacy della mia famiglia” (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilary Blasi con una nota rilasciata dalla sua agente diffusa dall’ANSA conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. Questo il testo del comunicato: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia Fonte Ansa.it Ilary Blasi e la fine del matrimonio con Totti: i motivi La conduttrice de “L’Isola Dei Famosi” e l’ex capitano della Roma avevano intrapreso la loro relazione nel 2002, con una love story ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)con una nota rilasciata dalla sua agente diffusa dall’ANSA conferma la fine delcon Francesco. Questo il testo del comunicato: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il miocon Francesco è terminato. Il percorsoseparazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezzamiaFonte Ansa.ite la fine delcon: i motivi La conduttrice de “L’Isola Dei Famosi” e l’ex capitanoRoma avevano intrapreso la loro relazione nel 2002, con una love story ...

