Il virologo Burioni inciampa su Twitter e la Lega s’infuria

(Di lunedì 11 luglio 2022) Inciampo super ilRoberto. Replicando ad una sostenitrice dellache difendeva il deputato del Carroccio Alex Bazzaro, definito da"un irresponsabile disinformatore" a causa di alcune sue dichiarazioni contro la quarta dose di vaccino ("Sono orgogliosa che nellaci siano persone come Alex Bazzaro" aveva scritto la ragazza), ilha postato la foto ingrandita del profilo della ragazza, con evidenti intenzioni denigratorie sul suo aspetto fisico, e l'affermazione "Capisco". La cosa, ovviamente, non è sfuggita agli altri utenti del social. Tra i primi a reagire c'è stata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "L'esperto- ha scritto Meloni - deride suuna ragazza, ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Il virologo #Burioni “INCIAMPA SU TWITTER” Seconda @askanews_ita insultare una ragazza disabile è un inciampo. Ma… - LBaccio : RT @byoblu: Il senatore leghista @AlbertoBagnai commenta l'aggressione verbale da parte del virologo @RobertoBurioni nei confronti di una g… - Marko_Morandi : RT @byoblu: Il senatore leghista @AlbertoBagnai commenta l'aggressione verbale da parte del virologo @RobertoBurioni nei confronti di una g… - GraziellaChiaro : RT @ZardoElisa: #Codacons : 'Dopo la nuova grave uscita di Burioni siamo convinti che al medico vada vietato l'uso di tutti i social networ… - Voroklimef : RT @byoblu: Il senatore leghista @AlbertoBagnai commenta l'aggressione verbale da parte del virologo @RobertoBurioni nei confronti di una g… -

Robertoha superato il limite. Il, già noto per le sue espressioni estreme contro chi esprimeva dubbi sul vaccino, ne ha combinata un'altra. Sempre parlando di Covid,ha deriso l'..."L'episodio di body shaming che vede coinvolto Robertoai danni di una ragazza che aveva l'unica colpa di non essere d'accordo colè grave e deve portare a provvedimenti immediati ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Nelle prime pagine dei giornali, non leggiamo più numero di contagi e tasso di positività causati dal Covid-19. Ma non significa che il virus sia scomparso.