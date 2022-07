Il virologo Burioni inciampa su Twitter e la Lega s’infuria

(Di lunedì 11 luglio 2022) Inciampo super ilRoberto. Replicando ad una sostenitrice dellache difendeva il deputato del Carroccio Alex Bazzaro, definito da"un irresponsabile disinformatore" a causa di alcune sue dichiarazioni contro la quarta dose di vaccino ("Sono orgogliosa che nellaci siano persone come Alex Bazzaro" aveva scritto la ragazza), ilha postato la foto ingrandita del profilo della ragazza, con evidenti intenzioni denigratorie sul suo aspetto fisico, e l'affermazione "Capisco". La cosa, ovviamente, non è sfuggita agli altri utenti del social. Tra i primi a reagire c'è stata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "L'esperto- ha scritto Meloni - deride suuna ragazza, ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Il virologo #Burioni “INCIAMPA SU TWITTER” Seconda @askanews_ita insultare una ragazza disabile è un inciampo. Ma… - Open_gol : Il virologo ha condiviso l'immagine profilo della ragazza con il commento: «Capisco». Poi il tweet: «Non era mia in… - RaiNews : Bufera sui social per un tweet del virologo. Molte le reazioni @RobertoBurioni #bosyshaming #politica #diritti - fa60za : RT @byoblu: Grave episodio che ha visto ancora una volta protagonista @RobertoBurioni. Questa volta il virologo ha preso di mira una ragazz… - prospettico1 : Burioni, body shaming contro una ragazza su Twitter: bufera sul virologo, poi le scuse #Burioni #BurioniRadiato… -

Come ha denunciato recentemente anche ilRoberto. Come mai Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione italiana medici di medicina generale, spiega: 'Il paxlovid può ...Accusato di fare bodyshaming nei confronti di una sostenitrice della Lega. Sui social è bufera contro ilRoberto, che in un tweet, poi cancellato, ha deriso una ragazza che si era schierata dalla parte del deputato della Lega Alex Bazzaro , definito da"un irresponsabile ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Bufera social sul virologo Roberto Burioni. Il nome del medico è finito tra le tendenze di Twitter, dopo la risposta giudicata come 'body shaming' nei ...