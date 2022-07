Il videogioco prescritto dai medici per migliorare deficit d’attenzione e iperattività

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 11 luglio 2022) Possono esistere dei videogame che, a quanto pare, hanno effetti benefici rispetto a quello che è comunemente conosciuto come ADHD, ovveroe disturbo dell’attenzione. Non si tratta di una scelta accessoria, consigliata o semplicemente suggerita dai terapisti: si tratta di un vero e proprio metodo curativo approvato dalla Food and Drug Administration americana. Ilin questione si chiama EndeavourRx ed è stato realizzato appositamente perla concentrazione dei giocatori: un viaggio, anzi una corsa a volte a ritmo sostenuto, in un universo parallelo aiuterà, secondo i ricercatori che vi hanno lavorato e secondo quelli che hanno dato il via libera affinché fosse inserito nei metodi curativi per l’ADHD, a risolvere in maniera alternativa la mancanza di attenzione e l’iperattivismo, soprattutto nei minori. ...