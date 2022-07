«Il viaggio degli eroi» | su Rai1 il trionfo azzurro ai Mondiali di Spagna del 1982

(Di lunedì 11 luglio 2022) «Il» è il titolo del film documentario sulla vittoria del terzo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio nela Madrid, a quarant’anni esatti dalla “notte del Bernabeu”, in cui i golazzurri inchiodarono sul 3 a 1 la fortissima e favorita Germania Ovest. Rai 1 trasmette lunedì 11 luglio alle 21.25, in contemporanea su RaiPlay, il racconto di una delle imprese più...

Pubblicità

ItaloTreno : Sul numero di luglio della nostra rivista parliamo degli eventi di Courmayeur. @MetaErmal racconta il suo romanzo e… - MimmoLombezzi : RT @Gianl1974: Il viaggio a Bucha è stata una delle esperienze più terrificanti durante il mio mandato: il ministro degli Esteri tedesco An… - il_mio_giornale : “Il viaggio degli eroi”: su Rai1 il film che racconta la vittoria dell’Italia ai Mondiali ’82… - NuvolaAlterata : RT @Gianl1974: Il viaggio a Bucha è stata una delle esperienze più terrificanti durante il mio mandato: il ministro degli Esteri tedesco An… - PaolaBarbero9 : RT @Gianl1974: Il viaggio a Bucha è stata una delle esperienze più terrificanti durante il mio mandato: il ministro degli Esteri tedesco An… -

... avvocata cassazionista, protagonista di tutte le più estreme battaglie sui diritti civili... abbiamo una vita piena: il lavoro, i libri, gli amici, la buona cucina, la musica, qualche. È ...... provate a vedere, per esempio, ilnella Luna di Georges Méliès. Funziona ancora! ... Azione! Primaotto - dieci anni bisogna ancora che il film abbia sufficienti distrazioni per tenere ...O a molti, almeno, non lo è mai più sembrata, dopo l'euforia collettiva di una vittoria sportiva proiettata ben oltre il calcio, in uno schizzo magico di congiunzioni astrali impossibili da ritrovare ...quello di Cristiano Ronaldo il secondo periodo all'Old Trafford potrebbe finire prima piuttosto che dopo. Manchester United l'allenatore Erik ten Hag si sta ...