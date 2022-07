Il viaggio degli eroi | Antonio Cabrini | “Ho sbagliato il rigore in finale per colpa di Paolo Rossi…”

(Di lunedì 11 luglio 2022) In occasione dei 40 anni dalla vittoria ai mondiali del 1982, questa sera in prima visione su Rai1 alle 21.25 e in streaming su RaiPlay, arriva Il, il documentario di Manlio Castagna che ricostruisce l'impresa dei campioni di Spagna. 11 luglio 1982, 11 luglio 2002. Sono passati 40 anni dal trionfo dell'Italia di Enzo Bearzot ai campionati mondiali di calcio in Spagna. E per l'occasione, questa sera in prima visione assoluta su Rai1 alle 21.25 e in contemporanea in streaming su RaiPlay, arriva a raccontarci questa storia Il, il documentario di Manlio Castagna che ricostruisce l'impresa dei campioni di Spagna con una struttura che riprende lo schema deldell'eroe (con la voce narrante di Marco Giallini). Un'impresa che l'eroe ...

Lunedì 11 luglio 2022 andrà in onda alle 21.25, su RAI 1 e in contemporanea su RaiPlay, Il viaggio degli eroi, il nuovo film documentario sulla vittoria del terzo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio nel 1982 a Madrid. A quarant'anni esatti dalla 'notte del Bernabeu' - in cui ... Va in onda stasera su Rai 1 "Il viaggio degli eroi", film documentario con i protagonisti di Spagna '82, con la voce narrante di Marco Giallini e la testimonianza degli azzurri di allora ...