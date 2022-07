Il turista sprovveduto finisce nel baratro | la disavventura sul Vesuvio

(Di lunedì 11 luglio 2022) Sfiorata la strage sul. Unstatunitense ha rischiato di fare un volo di oltre 300 metri dopo aver imboccato un sentiero non autorizzato, cadendo all'interno del cratere del vulcano di Napoli. A ricostruire quanto accaduto al 23enne è il presidente del Presidio permanente Vulcanoe Figav-Confesercenti, Paolo Cappelli: «Verso le ore 15 la squadra di servizio delle guide vulcanologiche ha avvistato due persone sulla parte alta del cratere, zona interdetta all'accesso in solitaria, e con l'utilizzo dei binocoli in dotazione si sono resi immediatamente conto che uno dei due era scivolato all'interno del cratere ed era in seria difficoltà». «Quattro guide vulcanologiche - ha proseguito Cappelli - si sono messe in moto all'istante e, arrivate sul posto, una di loro è stata calata con una corda per una ...

arrivate sul posto, una di loro è stata calata con una corda per una quindicina di metri per consentirgli di mettere in sicurezza il turista, che rischiava di fare un volo di oltre 300 metri. Il Presidente del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio e FIGAV – Confesercenti, Paolo Cappelli, in merito a quanto pubblicato da vari organi di informazione sull'episodio accaduto sul Vesuvio sabato scorso.