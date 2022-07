Il trionfo di Bearzot

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 11 luglio 2022) Un mondiale contrassegnato da un uomo … Enzo… Conseguita la finale dell’11 luglio,era chiamato all’ennesima impresa. Questo, dopo aver battuto l’Argentina giocando la carta Tardelli a supporto dell’attacco e lasciando Maradona a Gentile. Questo, dopo aver battuto il Brasile con le seguenti mosse: a) annullando la boa d’attacco Serginho; b) predisponendo una sorta di doppia barriera mobile per ambedue le fasce al fine di rendere meno pericolose le verticalizzazioni verdeoro, per cui veniva ideata una zona mista, in modo da poter chiudere a destra, con Conti e Oriali, trasformato in terzino, sia Junior che Eder, mentre a sinistra Cabrini e Graziani, di ritorno in centrocampo, avrebbero fermato rispettivamente Socrates, che era particolarmente pericoloso perché capace di imperversare da una parte all’altra del campo, partendo in genere ...