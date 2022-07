Il ritorno di Trump | “Gli oceani si alzano? Avremo casa al mare”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il cambiamento climatico resta al centro del discorso pubblico e politico, e l’allarme sale soprattutto in Europa, doce la siccità sta amplificando le conseguenze delle temperature alte. Diversi studi, tra cui quello di Deloitte, hanno evidenziato quale potrà essere il punto di none a quali conseguenze andrebbe incontro la vita dei cittadini, sia a livello sociale che economico.torna a ridimensionare la questione clima Il dibattito è parecchio acceso anche in America, dove Donaldè tornato a parlare di clima negli stessi termini con cui lo aveva fatto più volte in passato (celebre il comizio tenuto sotto la neve a New York in cui irrideva le denunce sul riscaldamento globale). Lo ha fatto ad Anchorage, in occasione delle primarie del Partito Repubblicano, con argomentazioni che avranno toccato il cuore dei ...