Il paradiso delle signore 7, lo spoiler chiarisce il destino di Gloria – VIDEO (Di lunedì 11 luglio 2022) Alcuni spoiler provenienti dal set delle riprese de Il paradiso delle signore 7 hanno chiarito quale sarà il destino di Gloria Moreau all’interno della soap opera. La mamma di Stefania, Gloria Moreau, ha fatto il suo ingresso ne Il paradiso delle signore durante la sesta stagione. Proprio la figlia del personaggio interpretato da Lara Komar L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Alcuniprovenienti dal setriprese de Il7 hanno chiarito quale sarà ildiMoreau all’interno della soap opera. La mamma di Stefania,Moreau, ha fatto il suo ingresso ne Ildurante la sesta stagione. Proprio la figlia del personaggio interpretato da Lara Komar L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

AstroSamantha : Un weekend all'insegna delle isole con immagini di Fiji e Pohnpei, negli Stati Federati di Micronesia. Foresta pluv… - AlPlucador : RT @Vale_labambola: Che paradiso... L'Appennino reggiano presenta sempre delle sorprese..un bacio e buona serata a tutti.. Ci risentiamo do… - vladlittledick : @IlPolemista4 @FiorellaMannoia Dimenticavo, assistito personalmente: pacifinti che uno dietro l’altro arrivavano a… - Jacopo_Ranieri : Non c’è gioia per i giusti pari al paradiso delle matrioske in Manciuria - Salvato36433238 : RT @Vale_labambola: Che paradiso... L'Appennino reggiano presenta sempre delle sorprese..un bacio e buona serata a tutti.. Ci risentiamo do… -