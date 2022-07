Il nuovo processo amministrativo ai tempi del Pnrr Cosa cambia e perché

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 luglio 2022) Con il Decreto-Legge n. 85/2022, in vigore dallo scorso 8 luglio, il Governo è nuovamente intervenuto in materia dicon disposizioni che – sebbene caratterizzate dal comune denominatore di offrire una spinta acceleratoria ai giudizi amministrativi in materia di– denotano una chiave di lettura negativa del diritto alnel nostro Paese. In altri termini, la giustiziabilità delle scelte delle P.A. e l’intervento della magistratura amministrativa per verificare la correttezza dell’agire pubblico continuano ad essere percepiti come un ‘male’ costituzionalmente necessario, ma proprio per questo da limitare per quanto possibile. Il tutto attraverso l’introduzione di un rito processuale super-speciale che doppia in velocità quello già rapido che oggi caratterizza i contenziosi in materia ...