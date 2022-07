Il Napoli è l’unica italiana in contatto con Dybala: la situazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono giorni frenetici di calciomercato in casa Napoli. Sono diverse le questioni ancora aperte, dai giocatori come Demme e Politano che hanno chiesto la cessione, alla situazione legata al rinnovo di Koulibaly e il possibile arrivo di Dybala. L’edizione odierna del Corriere della Sera prova a fare il punto della situazione riguardo proprio le questioni Koulibaly e Dybala. Mercato Napoli Koulibaly Dybala (Getty Images) Il futuro di Koulibaly dipende dal rinnovo Per il futuro del Comandante azzurro, Kalidou Koulibaly, si attendono sviluppi legati al rinnovo. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dalla dirigenza azzurra, sarebbe stata presentata un’offerta da 6 milioni netti all’anno per 5 anni al giocatore. Stando alle parole del vicepresidente Edoardo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono giorni frenetici di calciomercato in casa. Sono diverse le questioni ancora aperte, dai giocatori come Demme e Politano che hanno chiesto la cessione, allalegata al rinnovo di Koulibaly e il possibile arrivo di. L’edizione odierna del Corriere della Sera prova a fare il punto dellariguardo proprio le questioni Koulibaly e. MercatoKoulibaly(Getty Images) Il futuro di Koulibaly dipende dal rinnovo Per il futuro del Comandante azzurro, Kalidou Koulibaly, si attendono sviluppi legati al rinnovo. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dalla dirigenza azzurra, sarebbe stata presentata un’offerta da 6 milioni netti all’anno per 5 anni al giocatore. Stando alle parole del vicepresidente Edoardo ...

