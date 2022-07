"Il mio Mundial da senzatetto": Mario Sconcerti, il racconto 40 anni dopo il trionfo (Di lunedì 11 luglio 2022) «Che problema c'è». Il pretesto per questa chiacchierata è il 40esimo anniversario della vittoria azzurra in Spagna: non mi interessa sapere della partita, ormai conosciamo tutto, piuttosto raccontami le tue emozioni nel giorno della finale e in quelli precedenti. «Ah, guarda, il mio problema nei tre giorni precedenti è stato trovare un albergo. Nessuno aveva previsto che saremmo andati in finale. Prima del Mondiale accettavano prenotazioni solo per 40 notti e nessun giornale aveva osato tanto. Eravamo in giro in quattro alla ricerca di una sistemazione, preoccupati ma anche eccitati per quello che stava succedendo, un momento difficilmente ripetibile». Siete finiti per strada? «No, alla fine ho trovato posto all'hotel Royal, un grande albergo di fianco al Prado...». Racconta. «Arrivo col taxi e vedo che fuori ci sono 5mila persone in attesa». Mica erano lì per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) «Che problema c'è». Il pretesto per questa chiacchierata è il 40esimoversario della vittoria azzurra in Spagna: non mi interessa sapere della partita, ormai conosciamo tutto, piuttosto raccontami le tue emozioni nel giorno della finale e in quelli precedenti. «Ah, guarda, il mio problema nei tre giorni precedenti è stato trovare un albergo. Nessuno aveva previsto che saremmo andati in finale. Prima del Mondiale accettavano prenotazioni solo per 40 notti e nessun giornale aveva osato tanto. Eravamo in giro in quattro alla ricerca di una sistemazione, preoccupati ma anche eccitati per quello che stava succedendo, un momento difficilmente ripetibile». Siete finiti per strada? «No, alla fine ho trovato posto all'hotel Royal, un grande albergo di fianco al Prado...». Racconta. «Arrivo col taxi e vedo che fuori ci sono 5mila persone in attesa». Mica erano lì per ...

